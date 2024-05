Mercato - OM : Une annonce va tomber pour cet entraîneur

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca semble se rapprocher de plus en plus de l’AC Milan. Le technicien portugais, en fin de contrat avec le LOSC, aurait accepté de devenir le prochain entraîneur du club italien. En ce sens, les Rossoneri auraient informé Stefano Pioli de leur volonté de ne pas poursuivre avec lui.

Encore une fois, un nouvel entraîneur arrivera sur le banc de l’OM la saison prochaine. Pour succéder à Jean-Louis Gasset, les dirigeants marseillais ont rapidement fait de Paulo Fonseca leur priorité, comme indiqué par Le 10 Sport le 10 avril dernier. Un dossier dans lequel ils doivent composer avec la concurrence de l’AC Milan.

Fonseca se rapproche de l’AC Milan

Selon la presse italienne, Paulo Fonseca donnerait sa préférence à un retour en Serie A, où il a déjà entraîné l’AS Rome. Le technicien portugais, en fin de contrat avec le LOSC, aurait accepté la proposition de l’AC Milan. Il devrait s’engager pour trois saisons, avec un salaire de 3M€ par an.

L’AC Milan a annoncé son départ à Pioli