Mercato - OM : Un transfert à 8,5M€ est confirmé pour l'été 2022 !

Publié le 17 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’AS Rome à l’OM avec une option d’achat quasi-obligatoire, Cengiz Ünder a confirmé son envie de rester au sein du projet McCourt pour les prochaines années.

Au même titre qu’Arkadiusz Milik, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder a été recruté par l’OM ces derniers mois sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 8,5M€ et qui sera quasi-obligatoire. En effet, il suffit simplement que le club phocéen se maintienne en Ligue 1 pour que l’ailier turc soit définitivement transféré à l’OM en fin de saison, une condition qui sera assurément remplie. Et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Ünder a confirmé la tendance pour son avenir.

« Je veux rester ici à 100% »