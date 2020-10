Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un tout nouveau scénario envisagé pour Florian Thauvin ?

Publié le 7 octobre 2020 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin susciterait l'intérêt du Milan AC. Les Rossoneri s'activeraient en coulisses pour mener à bien ce dossier et seraient prêts à payer une compensation à l'OM pour s'octroyer le champion du monde français dès le mois de janvier.

Florian Thauvin se rapprocherait de plus en plus d'un départ de l'OM. En fin de contrat en juin 2021, le champion du monde français serait toujours loin d'une prolongation avec le club phocéen. Ainsi, Florian Thauvin pourrait quitter la Canebière librement lors du prochain mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée au Milan AC, qui serait bien décidé à profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer l'année prochaine.

Thauvin transféré dès janvier au Milan AC ?