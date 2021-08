Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un tournant décisif dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 8 août 2021 à 23h10 par A.C.

Reparti à la Fiorentina, Pol Lirola pourrait retrouver l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato estival.

C’est peut-être l’un des seuls faux pas de Pablo Longoria en ce mercato estival. Alors qu’il pouvait garder Pol Lirola grâce à une option d’achat de 12M€, le président de l’Olympique de Marseille en a décidé autrement... et cela ne se révèle pas vraiment payant. La Fiorentina n’aurait en effet aucune intention de vendre Lirola au rabais et désormais, ce dernier semble plus loin que jamais d’un retour à l’OM. Le nouvel entraineur florentin Vincenzo Italiano aurait d’ailleurs expliqué à ses dirigeants vouloir garder le latéral droit cette saison, dont le contrat court jusqu’en 2024.

Lirola absent avec la Fiorentina