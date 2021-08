Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria y est presque pour Pol Lirola…

Publié le 8 août 2021 à 15h45 par La rédaction

Très actif depuis le début du mercato estival, l'OM n'a toutefois toujours pas recruté d'arrière droit. Un problème qui occuperait actuellement, qui ne lâcherait rien pour le retour de Pol Lirola.

Après avoir renforcé son milieu de terrain (avec Mattéo Guendouzi), son attaque (Cengiz Under, Konrad de la Fuente) et sa défense centrale (Luan Peres, William Saliba), l'OM veut désormais à recruter au poste de latéral droit. Les Marseillais ont d'ailleurs deux pistes prioritaires : Daniel Wass, mais le club de Valence s'est montré beaucoup trop gourmand pour les Olympiens, et Pol Lirola.

Lirola ça devrait se décanter !