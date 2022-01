Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 0€ se confirme pour Longoria !

Publié le 8 janvier 2022 à 0h45 par D.M.

Libre de tout contrat depuis son départ de Chine, Cédric Bakambu serait suivi par les dirigeants de l'OM. Ces derniers auraient pris contact avec l'attaquant.

L’OM pourrait voir Dario Benedetto rejoindre définitivement Boca Juniors lors de ce mercato hivernal. Pour le remplacer numériquement, le club marseillais pourrait jeter son dévolu sur Cédric Bakambu, libre depuis son départ de Beijing Guoan. Selon les informations de Foot Mercato , les dirigeants phocéens auraient récemment pris contact avec l’attaquant congolais. Un intérêt confirmé en Espagne.

Intérêt confirmé pour Cédric Bakambu