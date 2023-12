Mercato - OM : Un nouvel entraîneur arrive, c’est validé

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Marcelino et après le court intérim assuré par Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a pris les commandes de l'OM fin septembre pour ne plus jamais les quitter. L'entraineur italien commence à imposer ses idées et les résultats viennent avec. Jérôme Alonzo pense que c'est l'homme de la situation.

Cela va bientôt faire trois mois que Gennaro Gattuso est le nouvel entraineur de l'OM. Malgré des débuts compliqués, l'Italien n'a rien lâché et son équipe va beaucoup mieux depuis environ deux semaines. Avec du recul, Pablo Longoria a fait le bon choix en le recrutant pour Jérôme Alonzo.

«Il a redressé des grands clubs en difficulté, malgré une pression folle»

« J'ai toujours cru en lui. Je ne connaissais pas bien son CV de coach quand il est arrivé à Marseille, alors je me suis renseigné. Même si ça n'a pas duré longtemps, il a performé. Il a quand même gagné une coupe d'Italie (2020 avec Naples), il a redressé des grands clubs en difficulté, malgré une pression folle », a souligné l'ancien portier de l'OM et du PSG dans les colonnes de La Provence ce dimanche. Le profil de Gattuso correspond bien à l'OM selon lui.

«Gattuso coche toutes ces cases»