Mercato - OM : Un nouveau départ de taille acté par Pablo Longoria !

Publié le 12 mars 2021 à 19h10 par B.C. mis à jour le 12 mars 2021 à 19h12

Nommé au poste de directeur général délégué par Jacques-Henri Eyraud, Hugues Ouvrard s’apprête à quitter l’OM.

Pour mettre fin à la crise institutionnelle à l’OM, Frank McCourt décidait il y a quelques jours d’opérer de profonds changements en interne. L’homme d’affaires américain a ainsi choisi de nommer Pablo Longoria à la tête du club phocéen, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Depuis, d’autres changements sont à noter, puisque les proches de l’ancien président marseillais sont également poussés vers la sortie. Thierry Aldebert, directeur adjoint et responsable de l’exploitation du stade Vélodrome, a récemment été mis à pied, et Hugues Ouvrard semblait en sursis pour son avenir, et une décision définitive aurait été prise avec ce dernier.

Hugues Ouvrard devrait également quitter l’OM