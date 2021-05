Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup en préparation… au FC Barcelone ?

Publié le 21 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré la récente prolongation de contrat de Jordan Amavi, l’OM va chercher à recruter un autre latéral gauche cet été, et Jorge Sampaoli pourrait jeter son dévolu sur Junior Firpo du FC Barcelone.

En juin prochain, plusieurs éléments de l’OM arriveront au terme de leur contrat comme Florian Thauvin, Valère Germain, Saïf-Eddine Khaoui ou encore Yuto Nagatomo ! Le latéral gauche japonais ne serait donc plus le concurrent direct de Jordan Amavi au poste de latéral gauche, et Jorge Sampaoli va donc devoir trouver un autre profil à ce poste. Et il semblerait que l’entraîneur de l’OM ait déjà une idée à l’étranger…

Junior Firpo vers l’OM ?

Comme l’a annoncé Mundo Deportivo, Sampaoli aurait des vues sur Junior Firpo, le latéral gauche espagnol du FC Barcelone, et envisagerait de l’attirer à l’OM cet été. Un dossier qui semble dans les cordes du club phocéen puisque Firpo se trouve actuellement en grande difficulté au Barça. Affaire à suivre…