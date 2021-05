Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse de ce buteur à l'intérêt du Barça !

Publié le 21 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone récemment, Alexander Isak a réagit aux rumeurs le concernant. Et l'attaquant suédois compte bien reprendre avec la Real Sociedad à la reprise.

À la recherche d'un buteur de renom, le FC Barcelone aurait plusieurs noms en tête comme ceux de Sergio Agüero ou encore Erling Braut Haaland. Mais ne disposant pas de moyens suffisamment élevés, les dirigeants blaugrana auraient une autre idée en tête, celle d'investir moins mais plutôt sur un buteur prometteur qui a déjà fait ses classes en Espagne et qui connaît bien le championnat. D'après les médias espagnols, Alexander Isak, attaquant de la Real Sociedad, serait ciblé par le club culé.

Isak encore loin du Barça ?