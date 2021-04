Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indice terrible lâché par Longoria sur ce dossier brûlant ?

Publié le 29 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Arkadiusz Milik suscite de nombreuses interrogations, Pablo Longoria a confirmé que le buteur polonais de l’OM pourrait effectivement lui échapper lors du prochain mercato estival.

Recruté en janvier dernier par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du projet McCourt. Le buteur polonais compte déjà 6 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée, mais son avenir paraît très incertain étant donné que la Juventus et le PSG envisageraient de recruter Milik cet été. D’ailleurs, Pablo Longoria a lui-même jeté un froid sur ce dossier mercredi en conférence de presse, le président de l’OM laissant entendre qu’il pourrait effectivement le perdre.

« Je ne peux pas être catégorique… »