Mercato - OM : un gros coup à 0€ se précise pour Christophe Galtier !

Publié le 11 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

En quête d’un renfort offensif pour la saison prochaine, le LOSC serait en passe de boucler le dossier Isaac Lihadji, qui avait refusé de signer son premier contrat professionnel du côté de l’OM il y a quelques mois.

Certainement l’un des plus gros coups à venir sur le marché des transferts français. En début de saison, Isaac Lihadji avait refusé de signer son premier contrat pro du côté de l’OM, ces derniers n’accédant pas aux demandes salariales du jeune joueur. Une nouvelle qui n’avait pas tardé à faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Décrié par les supporters de l’OM malgré son grand talent, Lihadji s’était mis en quête d’un nouveau défi pour la saison prochaine. Plusieurs clubs étrangers se sont manifestés, pourtant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste la plus probable semble être celle menant au LOSC…

Lihadji toujours plus proche du LOSC

Ainsi, comme révélé par La Voix du Nord ce lundi 11 mai, l’arrivée d’Isaac Lihadji commence à se préciser du côté du LOSC. Un énorme coup de la part de Christophe Galtier, qui signerai alors l’un des plus grands espoirs du football français au poste d’ailier droit. Rapide et très technique, Lihadji rappelle un profil assez similaire à celui d’un certain Jonathan Bamba, qui a déjà fait le chemin pour aller du coté du LOSC gratuitement en provenance de l’AS Saint-Etienne. Depuis l’annonce de la non-signature de son contrat professionnel du côté de l’OM, Lihadji n’a pas eu de temps de jeu avec l’équipe première, se cantonnant à des matchs avec la réserve. Ce dernier a don saisi l’opportunité qui se présentait à lui…

Un projet intéressant

Car en effet, le projet du LOSC paraît alléchant pour les jeunes joueurs. Le LOSC donne beaucoup leur chance à plusieurs jeunes joueurs, comme cela a été le cas pour Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, ou encore Tiago Djalo ou Bradaric… L’équipe du LOSC se construit autour de quelques cadres (José Fonte, Mike Maignan, Benjamin André…) et laisse aux jeunes beaucoup de temps de jeu. Un tel projet sera très intéressant pour la progression de Lihadji, qui pourra, après quelques belles années du côté du LOSC, certainement prétendre à signer dans un grand club européen afin de crever l’écran. Cependant, il lui faudra encore progresser sur quelques aspects de son jeu : finition, capacité à faire les bons choix, lucidité… Mais à seulement 18 ans, Isaac Lihadji a encore le temps de progresser, et en cas de signature au LOSC, il pourra montrer toute l’étendue de son talent et de son potentiel sur les pelouses de Ligue 1. L’OM pourrait s’en mordre les doigts…