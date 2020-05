Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision importante pour Matthijs de Ligt !

Publié le 11 mai 2020 à 16h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone et la Juventus multiplient les discussions à l’approche du mercato estival, le nom de Matthis de Ligt ne serait pas au cœur de ces échanges.

« Nous parlons avec Barcelone, comme nous le faisons avec de nombreux grands clubs, car ce sera un été particulier ». Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici n’a pas caché qu’il discuté avec le FC Barcelone. Et plusieurs noms seraient au cœur de ces échanges à l’instar de Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio ou Arthur Melo. Mais les rumeurs sont nombreuses concernant les discussions entre la Vieille Dame et le Barça. Il a notamment été question d’un possible retour de flamme pour Matthijs de Ligt. L’été dernier, le Néerlandais avait snobé les Blaugrana. Pourrait-il encore poser ses valises en Catalogne ?

Pas de transfert au programme ?