Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un flop du projet McCourt lance un appel du pied !

Publié le 12 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par l’OM, Grégory Sertic a évoqué son avenir et son attirance pour la MLS.

Recruté par l’OM en janvier 2017, à l’aube du projet McCourt, Grégory Sertic (30 ans) a vu son aventure rapidement tourner au fiasco au sein du club phocéen. L’ancien milieu de terrain défensif des Girondins de Bordeaux, qui n’entrait pas dans les plans de Rudi Garcia ces dernières années, n’a pas davantage été aligné ces derniers mois par André Villas-Boas. Interrogé au micro de beINSPORTS, Sertic a évoqué son avenir incertain à l’OM et a lancé un appel du pied aux clubs de MLS.

« J’adore la MLS »