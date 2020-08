Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier initié par Zubizarreta sera réglé dans les prochaines heures !

Publié le 30 août 2020 à 18h30 par Th.B.

André Villas-Boas ne s’en est jamais caché. Ces dernières semaines, l’entraîneur de l’OM a rabâché le besoin de recruter un latéral gauche afin d’endosser le rôle de doublure de Jordan Amavi. Et après plusieurs échecs et des pistes qui n’ont menées à rien, l’OM tiendrait enfin son latéral gauche.

Ayant hésité pendant de longues semaines à claquer la porte après qu’Andoni Zubizarreta ait été remercié, André Villas-Boas a finalement décidé d’honorer son contrat jusqu’à son terme, à savoir juin 2021. Néanmoins, le technicien portugais ne compte faire de la figuration la saison prochaine au cours de laquelle l’OM disputera la Ligue des champions. Ainsi, l’entraîneur phocéen aimerait voir plusieurs secteurs du jeu renforcés. Et depuis le début du mercato, l’OM est parvenu à se mettre d’accord avec Villarreal pour le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez tout en se faisant prêter Leonardo Balerdi pour une saison avec option d’achat non obligatoire, fixée à 14M€. Pape Gueye est arrivé libre de tout contrat du Havre. Ainsi, deux défenseurs centraux et un milieu axial sont venus renforcer l’effectif de l’OM. Mais le remodelage ne devrait pas s’arrêter là. De passage en conférence de presse vendredi, André Villas-Boas a une nouvelle fois fait savoir qu’il attendait de la part de ses dirigeants qu’un attaquant et qu’un latéral viennent déposer leurs valises à la Commanderie. « On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui (ndlr Mitroglou) (…) On cherche un latéral gauche. J'avais laissé une porte ouverte à Rocchia mais avec sa blessure au genou, il n'a pas fait une bonne présaison. On continue à chercher des options à ce poste. On va chercher des options pour Rocchia et son agent est déjà au courant de la situation » . Et la recherche d’un latéral gauche est une entreprise de longue date, initiée par l’ex-directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Les échecs se sont succédés…

L’été dernier, Andoni Zubizarreta avait activé plusieurs pistes pour le recrutement d’un latéral gauche. Les problèmes de l’OM à ce poste étaient déjà bien présents, Jordan Amavi étant alors l’unique défenseur capable de régulièrement jouer à ce poste. Pour ce faire, les options Diego Laxalt, Juan Miranda ou encore Ryan Sessegnon auraient été étudiées, en vain, les trois joueurs étant partis au Torino, à Schalke 04 et à Tottenham. Plus récemment, l’OM se serait penché sur les profils de Caio Henrique qui a fini par s’engager avec l’AS Monaco et de Kwadwo Asamoah. Néanmoins, les exigences salariales du joueur de l’Inter auraient refroidis les dirigeants de l’OM, lui qui perçoit des revenus annuels de 3M€. Après plusieurs désillusions, le club phocéen aurait mis la main sur son nouveau latéral gauche ces dernières heures.

…Mais l’OM a rempli son objectif avec