Mercato - OM : Un défenseur de Sampaoli justifie un choix fort pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund durant l'été 2020, Leonardo Balerdi révèle qu'il a immédiatement espéré que l'OM lève son option d'achat.

Lors de l'été 2020, l'OM a obtenu le prêt de Leonardo Balerdi, qui jouait peu au Borussia Dortmund. D'abord peu utilisé par André Villas-Boas, qui privilégiait la charnière composée par Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, le défenseur argentin a profité de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais en mars dernier pour obtenir un temps de jeu bien plus important au sein de la défense à trois. Par conséquent, Pablo Longoria n'a pas hésité à tout faire pour transférer définitivement Leonardo Balerdi, et négociant un rabais sur son option d'achat, initialement fixée à 16M€, puisque l'OM a déboursé 11M€. Pour le plus grand bonheur du défenseur argentin.

«Dès les premiers jours, j'ai eu envie de rester»