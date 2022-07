Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se met en place pour la succession de Jorge Sampaoli

Publié le 2 juillet 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Jorge Sampaoli n’est plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille depuis ce vendredi, puisque les désaccords sur le mercato semblaient être trop nombreux. Désormais, Pablo Longoria doit lui trouver un successeur et si les noms de Roberto De Zerbi ou de Marcelino ont fait surface, c’est Igor Tudor sui semble prendre la main.

Voilà que l’Olympique de Marseille et le PSG se retrouvent dans la même situation, avec un nouvel entraineur qui doit être en plein milieu du mercato. Sauf que les Parisiens, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, ont déjà, trouvé leur bonheur avec Christophe Galtier, qui attend impatiemment l’annonce du départ de Mauricio Pochettino. A l’OM on a plutôt cofinalisé la séparation avec Jorge Sampaoli ce vendredi, avant de véritablement trouver un remplaçant. Mais ça ne devrait pas prendre très longtemps à en croire Pablo Longoria.

Mercato - OM : Longoria dévoile le prix du départ de Sampaoli https://t.co/JKUU8t19HN pic.twitter.com/9c0T7gfph5 — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

« Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine »

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, le président de l’OM est revenu sur le nouveau défi qui l’attend, expliquant que son intention est de clore la succession de Jorge Sampaoli dès les prochains jours. « On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des conversations avec des candidats » a déclaré Pablo Longoria. « On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine ».

Les pistes Marcelino et De Zerbi déjà mortes ?

Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières heures avec Marcelino, que Pablo Longoria connait très bien, mais également Roberto De Zerbi, une piste mise en avant par Foot Mercato ce vendredi. Plusieurs médias étrangers viennent toutefois mettre à mal ce dossier, avec notamment Nicolo Schira qui parle d’une volonté de la part de l’Italien de prendre une année sabbatique après les problèmes extra-sportifs rencontrés avec le Chakhtar Donetsk.

Tudor la grande priorité de l’OM