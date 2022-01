Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Très courtisé sur le marché des transferts alors qu’il n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez semblait se diriger vers le FC Valence. Mais ce dossier serait totalement relancé…

Barré par une forte concurrence en défense centrale depuis le début de la saison à l’OM avec les arrivées l’été dernier de Luan Peres et William Saliba, Alvaro Gonzalez doit désormais se contenter d’un statut de doublure de luxe. Une situation difficile à vivre donc pour l’Espagnol, qui pourrait changer d’air avant la fin du mercato. L’ASSE et Bordeaux ont été annoncés sur ses traces, tout comme le FC Valence qui semblait même tenir la corde pour Alvaro ces derniers jours. Et pourtant…

Alvaro encore loin du FC Valence ?