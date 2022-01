Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tenu en échec pour cette piste estivale ?

Publié le 13 janvier 2022 à 20h10 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria aurait gardé le dossier Daniel Wass ouvert depuis l’été dernier, le président de l’OM serait totalement distancé dans cette opération puisqu’un accord aurait été trouvé entre le Danois et l’Atletico de Madrid. Il ne manquerait plus que le FC Valence donne son aval…

Au cours du dernier mercato estival, l’OM a témoigné du départ d’Hiroki Sakai qui était resté un bon moment sans remplaçant avant que Pol Lirola soit définitivement transféré en toute fin de mercato après un prêt concluant la saison dernière. Cependant, le dossier Daniel Wass aurait été pris en considération par Pablo Longoria. Et le président de l’OM garderait toujours un oeil avisé sur la situation de Wass au FC Valence, où son contrat ne court que jusqu’en juin 2022. Néanmoins, le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin, a jeté un gros froid sur une éventuelle arrivée de Daniel Wass à l’OM lors d’un live Twitch . « Daniel Wass ? C’était une piste de l’été. On en est nulle part avec l’OM ».

Tout serait bouclé entre l’Atletico de Madrid et Wass, mais…