Mercato - OM : Thibaud Vezirian lâche un nouvel indice de taille sur la vente de l’OM !

Publié le 26 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré les démentis récurrents de Frank McCourt, Thibaud Vézirian persiste et signe concernant la vente de l'OM.

En février dernier, le journaliste Thibaud Vézirian lâchait une bombe sur la vente de l'OM, assurant que tout était bouclé. Frank McCourt aurait accepté de céder le club à la holding d'Al-Walid bin Talal. Le communiqué était visiblement rédigé et l'officialisation était imminente. Mais quasiment cinq mois plus tard, la vente de l'OM est toujours au stade du fantasme d'autant plus que Frank McCourt a multiplié les démentis, s'agaçant même de ses rumeurs. Et pourtant, Thibaud Vézirian ne lâche rien.

«On a tous remarqué que ça y est il y a de l’argent à l’OM»