Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour le mercato estival !

Publié le 5 mai 2020 à 20h00 par La rédaction

La situation financière de l’OM est alarmante. De quoi jeter un froid sur l’avenir de certains joueurs. André Villas-Boas a d’ailleurs fait le point pour le mercato estival.

« J'ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine de rester je pense. » a expliqué André Villas-Boas en toute franchise dans une interview pour RMC . La qualification pour la plus belle des compétitions européennes semble cependant être l’arbre qui cache la forêt dans le projet phocéen. La situation financière est au plus bas et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a de grosses craintes quant à son prochain mercato.

« Il va falloir que les joueurs soient courageux »