OM : Sur le marché, Pablo Longoria n’est pas encore rassasié

Publié le 25 août 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

À l’instar de l’été dernier, Pablo Longoria met le feu au mercato estival. Ayant déjà enregistré onze recrues, le président de l’OM ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait avant la clôture du mercato, boucler deux autres renforts…

Après un début de mercato estival plutôt poussif avec seulement deux recrues au 1er juillet, ce qui avait incité Jorge Sampaoli à plier bagage, on compte à présent pas moins de 11 nouveaux visages à l’OM cet été. Et alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain, Pablo Longoria aurait encore plus d’un tour dans son sac.

Encore une ou deux arrivées à l’OM avant la fin du mercato ?

Sur son compte Twitter , Karim Bennani a confié ce jeudi que le mercato de l’OM n’était pas encore terminé. Selon les informations récoltées par le journaliste de Prime Video Sport, Pablo Longoria aurait la ferme intention de boucler une autre, voire deux recrues avant que le mercato estival ne ferme ses portes la semaine prochaine.

Avec déjà 11 recrues et sans donner de faux espoir aux supporters, l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier.Mais ce n’est pas fini, il devrait y avoir encore une à deux recrues d’ici jeudi prochain… #MercatOM — Karim Bennani (@KarimBennani_) August 25, 2022

Malinovskyi, prochaine recrue de l’OM ?