Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda sait à quoi s’en tenir pour son avenir…

Publié le 19 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de doublure de luxe cette saison à l’OM, Steve Mandanda pourrait envisager un départ si sa situation n’évolue pas. Et Jorge Sampaoli a dégagé une tendance claire à ce sujet.

Titularisé par Jorge Sampaoli jeudi soir pour la rencontre de Ligue Europa Conférence face à Qarabag (3-1), Steve Mandanda a donc eu droit à un peu de temps de jeu, lui qui se retrouve barré par Pau Lopez cette saison. Et même s’il décidé de rester à l’OM cet hiver malgré son statut de doublure et les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet, Mandanda pourrait revoit sa position en fin de saison si sa situation n’évolue pas. Et le ton est donné à ce sujet par l’entraîneur de l’OM…

Sampaoli ne reverra pas sa hiérarchie