Mercato - OM : L'avenir de Mandanda fixé à une condition ?

Publié le 29 juin 2020 à 13h15 par La rédaction

Après avoir prolongé le contrat de Dimitri Payet, l'OM souhaiterait faire de même avec Steve Mandanda (35 ans). Mais il faudra remplir les mêmes critères financiers...

Indispensable à l’équipe d’André Villas-Boas, Steve Mandanda (35 ans) se montre toujours au top niveau à l'OM. Après une saison délicate lors de l’exercice 2018-2019, le gardien du but marseillais s’est affiché sous un tout autre visage depuis l’arrivée de l’entraîneur portugais sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le brassard de capitaine et le changement de coach ont métamorphosé le portier français. Toutefois, Steve Mandanda commence à prendre de l’âge et arrivera à la fin de son contrat en 2021 avec le club marseillais. Mais Jacques-Henri Eyraud pourrait tenter de prolonger le capitaine de l'OM...

Mandanda pourrait prolonger... s’il fait des efforts financiers