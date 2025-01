Mercato - OM : Son transfert lui donne «la chair de poule» !

Thomas Bourseau

L'enfant prodige de Manchester United qui était destiné à y faire de grandes choses avant son agression sexuelle et ses actes de violence envers sa compagne, s'est installé à Marseille l'été dernier. L'OM a eu du nez puisque pour le moment, Mason Greenwood est le meilleur buteur de la saison de Ligue 1. L'Orange Vélodrome a eu le mérite de choquer l'Anglais qui est revenu sur le processus de son transfert qu'il ne regrette absolument pas.

En juillet dernier, et alors que le feuilleton autour de son éventuel transfert faisait polémique et notamment chez le maire de Marseille Benoît Payan qui refusait d'avoir un homme qui « massacrait sa femme » arborant la tunique de l'OM. Finalement, l'Olympique de Marseille a tout de même bouclé son transfert avec Manchester United pour 31M€. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations à l'instant T, Greenwood a apprécié ses premiers pas à l'OM et l'ambiance du Vélodrome qui l'a grandement impressionné.

«C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant»

C'est en effet le discours que Mason Greenwood a tenu en interview pour Téléfoot diffusée dimanche matin.

« Je suis content, c'était une bonne première moitié de saison pour moi. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé, mon entraîneur m'a aussi beaucoup aidé individuellement. J'espère continuer à marquer des buts et d'aider mon équipe à gagner plus de matchs. Le Vélodrome ? J'ai eu la chair de poule lors de mon premier match. C'était incroyable. C'est l'une des meilleures ambiances d'Europe. C'est exceptionnel d'y marquer un but, c'est encore plus étonnant de les entendre chanter encore et encore. Ils chantent pendant 90 minutes d'affilée, du début à la fin du match. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant ».

«Quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, je n'ai pas réfléchi longtemps»

Cependant, défendre les couleurs de l'OM n'était pas une envie qui habitait Mason Greenwood depuis de nombreuses années. Au contraire, l'enfant de Manchester United s'attendait à effectuer toute sa carrière en Premier League, mais il ne regrette absolument pas son choix de déposer ses valises dans la cité phocéenne.

« Si j'avais déjà imaginé le fait de jouer à Marseille ? Pour être honnête, non. Je n'aurais jamais pensé jouer en Ligue 1, je me voyais jouer toute ma carrière en Angleterre. Quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, je n'ai pas réfléchi longtemps. Les arguments du club pour me faire signer ? Il n'y en avait pas beaucoup, d'abord la passion des supporters. Et quand les dirigeants m'ont parlé de ce qu'ils veulent faire ici, jouer la Ligue des champions et se battre dans les années à venir pour le titre de champion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé ».