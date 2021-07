Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait déjà forte impression auprès du successeur de Thauvin !

Publié le 27 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM pour pallier le départ de Florian Thauvin cet été, Cengiz Ünder annonce que le discours de Jorge Sampaoli a été décisif dans son choix de carrière.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de l’AS Rome, Cengiz Ünder (24 ans) a rejoint l’OM cet été sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi-obligatoire en fin de saison. L’ailier turc, qui présence les mêmes caractéristiques que Florian Thauvin qui vient de quitter le club phocéen, devrait donc logiquement lui succéder sur le front de l’attaque. Et Ünder a confié lundi lors de sa conférence de presse de présentation à l’OM que Jorge Sampaoli avait joué un rôle majeur dans son arrivée, au même titre que Pablo Longoria.

« Les échanges ont fait la différence »