Mercato - OM : Riolo annonce le transfert d’un buteur en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'Elye Wahi peine toujours autant à prouver sa valeur avec le maillot de l'OM et se retrouve désormais remplaçant derrière Neal Maupay, Daniel Riolo craint déjà pour l'avenir de l'ancien buteur du RC Lens. Malgré son arrivée pour 30M€ à l'OM l'été dernier, un départ semble inéluctable pour Wahi comme l'a expliqué le chroniqueur en direct sur RMC Sport dimanche soir.

L'OM s'est imposé sur la pelouse de l'ASSE dimanche soir en championnat (2-0), et une fois de plus, Elye Wahi (21 ans) a vécu une soirée compliquée. L'ancien buteur du RC Lens, recruté pour 30M€ l'été dernier et attendu comme le nouveau grand attaquant, a démarré le match en tant que remplaçant puisque Roberto De Zerbi lui a une nouvelle fois préféré Neal Maupay à la pointe de l'attaque de l'OM.

« Qu’ils le vendent en Bundesliga ou dans un petit club anglais »

En direct dans l'After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a évoqué un départ dès le prochain mercato pour Wahi : « Ça ne peut pas être clair, parce que le mec a coûté 30M€. Ca, c’est des boulets que tu traines. Ce genre de boulets, ça finit toujours par te créer des problèmes dans ta gestion du club. S’ils se démerdent pour le vendre en Bundesliga ou dans un petit club anglais, très bien, ils auront limité la casse. Après tout, ils ont réussi à presque la limiter pour Vitinha donc ils peuvent peut-être le faire pour Wahi », estime l'éditorialiste.

« Il a quasiment disparu »

« Il n’y a plus le moindre doute. En fait Wahi, il a quasiment disparu. La chose est entendue », poursuit Riolo, qui semble donc persuadé qu'un départ de l'OM est désormais la seule option viable pour Elye Wahi. Reste à savoir quelle sera l'évolution du dossier...