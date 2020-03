Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui pour recruter Florian Thauvin cet été ?

Publié le 15 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin devra absolument être vendu l’été prochain pour rapporter des liquidités. Mais reste à trouver preneur sur le marché…

Alors que l’OM présenterait actuellement un déficit colossal (90M€) qui pourrait lui apporter des problèmes vis-à-vis du fair-play financier l’été prochain, la direction du club phocéen doit déjà plancher sur les contours de son prochain mercato estival. Et l’un des noms suscite de grandes interrogations : Florian Thauvin. L’attaquant de l’OM n’aura plus qu’une seule année de contrat à l’issue de la saison, et Andoni Zubizarreta devra absolument trouver preneur dans ce dossier.

Thauvin revient de loin…

L’été dernier, Florian Thauvin disposait d’une cote intéressante sur le marché des transferts, avec notamment un vif intérêt du FC Valence à son égard. Mais l’attaquant de l’OM revient tout juste d’une opération qui l’a éloigné des terrains pendant six mois, faisant donc chuter considérablement sa valeur et l’intérêt qu’il suscitait à travers l’Europe. Difficile donc pour le moment d’imaginer qui se positionnera sur Thauvin l’été prochain, et la seule ouverture imaginable à ce jour apparaît en Premier League où Paul Aldridge dispose d’un réseau conséquent.