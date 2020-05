Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Eyraud se fait recaler par... un Marseillais !

Publié le 22 mai 2020 à 17h45 par La rédaction

Courtisé par de nombreux grands clubs européens, Mohamed Simakan, le jeune défenseur de Strasbourg, a fermé la porte à un éventuelle arrivée du côté de l’OM, son club formateur jusqu’à ses 15 ans. Au grand désarroi de Jacques-Henri Eyraud…

Encore une nouvelle porte qui se ferme pour l’OM et Jacques-Henri Eyraud. Après une belle saison où il a pu éclore au plus haut niveau du côté de Strabsourg, Mohamed Simakan souhaite rester encore une saison du côté du RC Strasbourg, afin de jouer ce qu’il appelle la « saison de la confirmation », malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens. Dans une interview pour Téléfoot , le jeune défenseur central du RCS (20 ans) s’est livré concernant son avenir, et il semble s’écrire bien loin de l’OM…

« Ce n’est plus une priorité »