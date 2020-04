Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Le Milan AC est prévenu pour ce joueur de Ligue 1

Publié le 28 avril 2020 à 12h10 par La rédaction

Formé à l’OM, Mohamed Simakan est aujourd’hui pensionnaire du Racing Club de Strasbourg. Le défenseur verra son contrat prendre fin en juin 2023 mais aux dernières nouvelles, son avenir pourrait s’écrire du côté du Milan AC.