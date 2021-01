Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi Eyraud a tout changé dans le dossier Thauvin…

Publié le 17 janvier 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 17 janvier 2021 à 19h37

Alors que Florian Thauvin aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, l’ailier de l’OM pourrait ne pas terminer la saison du côté de Marseille en raison de la déclaration choc du président Jacques-Henri Eyraud.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Florian Thauvin cesse de ne faire parler depuis le début de l’année 2020. En effet, déjà lors de la saison passée, l’ailier de l’OM alimentait les rumeurs de transfert alors qu’il se trouvait à un an de l’expiration de son contrat. En avril dernier, à l’occasion d’un live Instagram avec l’humoriste Malik Bentalha, Florian Thauvin assurait qu’il continuerait à l’OM cette saison, souhaitant disputer la Ligue des champions avec ce club qui lui tient tant à coeur avant de quitter le club libre en juin 2021 ? C’est du moins l’information exclusive que le10sport.com vous divulguait le 9 mars 2020. Cependant, l’aventure européenne de l’Olympique de Marseille a tourné au vinaigre et le club phocéen traverse une période quelque peu compliquée au niveau des résultats dernièrement. Le dernier exemple en date est la défaite au Vélodrome samedi face à Nîmes (2-1). Lors de ce match, Florian Thauvin a manqué le penalty qui aurait permis à l’OM d’ouvrir le score. Un raté qui veut à la fois dire pas grand chose et beaucoup aux yeux d’André Villas-Boas. « Thauvin ? Au moment où il frappe le ballon, je ne pense pas qu'il songe à son contrat. Il sait qu'il peut faire mieux mais bon… C'est une situation un peu liée à une combinaison d'ingrédients dans le vestiaire, entre les joueurs en fin de contrat, la situation du Covid-19, un peu d'anxiété liée à leurs contrats. Ils ont peut-être perdu cet état d'esprit de la saison dernière » . Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud aurait poussé un énorme coup de gueule qui serait susceptible de changer la donne.

L’ultimatum d’Eyraud, l’option Napoli