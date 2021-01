Mercato - Arsenal : Mesut Özil s'enflamme déjà pour son arrivée à Fenerbahçe

Foot - Mercato

Mesut Özil s'enflamme déjà pour son arrivée à Fenerbahçe

17 janvier 2021

Clap de fin entre Arsenal et Mesut Özil. C’était annoncé depuis quelques jours maintenant, c’est désormais confirmé par le principal intéressé, le milieu de 32 ans quitte Londres et s’envole en Turquie pour s’engager avec le Fenerbahçe. Un contrat de 3 ans et demi assorti d'un salaire d’environ 5M€ par an devrait l’attendre à Instanbul.