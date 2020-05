Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pochettino ciblé par le futur acheteur de l’OM ?

Publié le 15 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Certains médias italiens annoncent que l’OM aurait récemment questionné Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur. Cela pourrait surtout masquer une opération de plus vaste envergure. Analyse.

Le média italien TMW annonce que Mauricio Pochettino, libre de tout engagement depuis son départ de Tottenham et qui n’a toujours pas trouvé un nouveau projet, aurait récemment été questionné par la direction de l’Olympique de Marseille, consciente qu’un départ de Villas-Boas était susceptible d’intervenir dans les prochaines semaines. Que faut-il penser de cette approche de l’OM ? Une arrivée de Pochettino à Marseille est-elle envisageable ?

Qui a approché Pochettino ?

En l’état actuel des choses, c’est proprement impossible. Dans la configuration actuelle, l’Olympique de Marseille n’a absolument pas les moyens, ni de convaincre Pochettino de venir aux vues de son effectif et de ses perspectives sur le mercato, ni de financer son contrat, compte tenu de l’état financier catastrophique du club. En revanche, un scénario paraît beaucoup plus crédible : celui d’une approche de Mauricio Pochettino par les éventuels acheteurs saoudiens du club phocéen. En effet, depuis plusieurs jours, l’information circule que Frank McCourt, dont on dit qu’il est désireux de céder le club, aurait été approché par des représentants du Prince Saoudien Al-Walid Bin Talal et que des discussions seraient ouvertes pour un rachat. Dans ces conditions, compte tenu du calibre financier de l’acheteur, il est tout à fait envisageable que son entourage ait lancé des approches en direction de Mauricio Pochettino en lui proposant un projet XXL à l’OM pour les prochaines saisons, avec une très grosse capacité d’investissement. Si Pochettino a été approché pour Marseille, c’est forcément dans ce cadre tant on voit mal les dirigeants actuels du club se lancer dans une telle manœuvre, qui n’aurait aucun sens dans la configuration d’aujourd’hui. Les révélations du média italien, si elles se confirment, pourraient donc avoir livré l’identité de l’entraîneur ciblé par les représentants du Prince Bin Talal s’il concrétisait le rachat de l’OM… De quoi envisager de grandes choses pour la suite…