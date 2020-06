Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès se prononce sur le successeur de Zubizarreta !

Publié le 1 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que l’OM est toujours en quête d’un nouveau directeur général du football, Pierre Ménès estime que la nouvelle tête dans l’organigramme de l’OM devrait être « un footeux »

Le 14 mai dernier, l’OM entrait dans une nouvelle période de tourmente. Le club phocéen annonçait officiellement le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, grand ami d’André Villas-Boas. Ce départ a eu de nombreuses conséquences, notamment celle de placer l’avenir du coach portugais de l’OM sur un fil, ce dernier ayant déjà annoncé à plusieurs reprises qu’il lui serait compliqué de rester sans son ami. Finalement, Villas-Boas a choisi de rester, et l’OM s’est mis à la recherche d’un « directeur général du football ». Un choix difficile à prendre…

« Oui, je pense que ce sera un footeux »