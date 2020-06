Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Feu vert pour Villas-Boas dans ce dossier chaud ?

Publié le 1 juin 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM pour cet été, M’Baye Niang ne sera pas retenu par le Stade Rennais en cas d’offre jugée satisfaisante.

« J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact », indiquait dimanche Nicolas Holveck sur les ondes de RTL, et le président du Stade Rennais a donc calmé le jeu sur la piste M’Baye Niang à l’OM. Pourtant, en coulisses, le club breton aurait les idées claires sur ce dossier et ne devrait pas s’opposer farouchement à un transfert de Niang vers l’OM durant le mercato estival.

Rennes veut le juste prix pour Niang