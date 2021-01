Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès recadre Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas avait donné une interview pour le moins troublante à la presse portugaise début janvier sur son avenir incertain à l’OM, Pierre Ménès a réagi aux propos de l’entraîneur phocéen.

Interrogé le 1er janvier dernier par le quotidien portugais O Jogo, André Villas-Boas avait fait le point sur son avenir à l’OM avec des confidences assez surprenantes : « Quand je suis arrivé, j’ai été obligé de signer pour deux ans parce que la loi française l’oblige afin de protéger les entraîneurs. Donc, renouveler mon contrat avec Marseille implique d’abord une chose que je n’aime pas, c’est de signer à nouveau pour deux autres années », expliquait alors l’entraîneur de l’OM. Et Pierre Ménès a réagi à cette sortie médiatique de Villas-Boas samedi sur le plateau du Canal Football Club en apportant une précision de taille.

« Ce qu’il dit est faux »