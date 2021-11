Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès jette un énorme froid sur la vente de l'OM !

Publié le 8 novembre 2021 à 21h45 par D.M.

Alors que plusieurs journalistes évoquent une possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, Pierre Ménès ne pense pas que Frank McCourt se séparera du club.

« La vente de l’OM sera-t-elle officielle avant ou après celle de l’Inter ? Je ne sais pas si ça sera avant ou après l’Inter. Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver ». Depuis plusieurs mois Thibaud Vézirian évoque une vente prochaine de l’OM. Selon le journaliste, le club marseillais pourrait passer sous pavillon saoudien prochainement. Mais interrogé sur l’avenir de Frank McCourt, Pierre Ménès est affirmatif.

« L’OM n’a jamais été à vendre »