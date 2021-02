Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pape Gueye répond à la polémique sur son transfert !

Publié le 26 février 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors qu'il avait donné son accord à Watford, Pape Gueye a finalement rejoint l'OM l'été dernier. De quoi pousser le club anglais a amené cette affaire devant la FIFA, sans pour autant perturber le principal concerné.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en récupérant Pape Gueye librement et gratuitement. Du moins, c'est ce que pensaient les dirigeants du club phocéen alors que le joueur de 22 ans s’était engagé avec Watford début 2020. Après avoir repéré plusieurs irrégularités dans son contrat le liant aux Hornets, le joueur a pris la décision de ne pas rejoindre le club anglais et de filer à l'OM. Une histoire que Watford a décidé de régler devant la FIFA, même si un accord à l'amiable avec l'OM n'est pas à exclure. En attendant, Pape Gueye s'impose petit à petit sous le maillot marseillais et ne semble pas vraiment être affecté par cette affaire.

« J'étais au courant, je suis serein »