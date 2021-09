Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria définitivement berné par Laurent Blanc ?

Publié le 28 septembre 2021 à 12h10 par A.C.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Steven NZonzi devrait finalement bien quitter l’AS Roma au cours des prochaines heures.

C’est à ne plus rien y comprendre ! Très apprécia par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato, Steven Nzonzi aurait bien aimé retrouver la Ligue 1, sachant que José Mourinho ne compte pas du tout sur lui à l’AS Roma. Finalement, c’est plutôt du Qatar que le Champion du monde a semblé se rapprocher... avant de s’en éloigner. Cela s’est d’ailleurs répété par deux fois, puisque Sky Sport Italia a encore récemment expliqué que le clan Nzonzi se serait une nouvelle fois rapproché d’Al Rayyan, club entrainé par Laurent Blanc. Le milieu français aurait toutefois fait tout capoter en demandant une indemnité à la Roma, ce qui a redonné espoir à Pablo Longoria et l’OM.

Nzonzi devrait finalement rejoindre Blanc à Al Rayyan