Mercato - OM : Longoria a tranché pour l’arrivée d’Anthony Martial !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que l’OM a été annoncé comme l'une des possibles destinations d'Anthony Martial, cela ne serait pas avéré en raison du salaire colossal de l'international français.

En manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial souhaite quitter le club anglais au cours de cette fenêtre hivernale des transferts. Et si la piste la plus chaude pour lui semble mener au Séville FC dans le cadre d’un prêt, l’international français a également été lié à l’Olympique de Marseille par la presse espagnole dans le cadre d’un potentiel échange avec Boubacar Kamara. Seulement voilà, ce scénario n’aurait que peu de chances de se produire si l’on en croit les échos parus de l’autre côté des Pyrénées ce mercredi.

L’OM ne fait pas partie des candidats dans le dossier Anthony Martial