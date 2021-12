Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de cette nouvelle cible à 0€ de Xavi !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter a annoncé qu'il n'allait pas prolonger avec son club. Le FC Barcelone serait donc en embuscade pour le recruter librement et gratuitement à l'été 2022.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone souhaiterait recruter malin et à mini prix en 2022. Dans cette optique, Xavi et Joan Laporta seraient en quête de belles opportunités à 0€. Désireux de renforcer leur défense, le coach et le président du Barça auraient ainsi identifié le profil de Matthias Ginter, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach. Sur les réseaux sociaux, l'international allemand a d'ailleurs annoncé qu'il ne prévoyait pas de rempiler avec son club.

«J'ai décidé de ne pas prolonger mon contrat qui expire cet été»