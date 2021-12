Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho et Longoria vont devoir trouver une autre solution cet hiver !

Publié le 29 décembre 2021 à 12h10 par A.C.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille et l’AS Roma pourraient boucler l’un des gros deals du mercato.

Pablo Longoria va devoir trouver une solution pour Boubacar Kamara. Formé à l’Olympique de Marseille, le joueur de 22 ans s’approche dangereusement de la fin de son contrat et ne semble pas du tout vouloir prolonger. En juin prochain il pourra donc filer gratuitement, ce qui serait un véritable coup dur pour le projet de Longoria à l’OM. Une nouvelle option semble toutefois se présenter avec l’AS Roma ! La presse italienne assure en effet que José Mourinho souhaiterait recruter Kamara dès cet hiver et pourrait notamment lancer une opération comprenant Pau Lopez et Cengiz Ünder, de de ses anciens joueurs actuellement à l’OM.

La Roma n’a pas d’argent pour Kamara