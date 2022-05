Mercato - OM : Pablo Longoria a activé une nouvelle piste XXL !

Foot - Mercato - OM

Avec le départ gratuit de Boubacar Kamara, l’OM va devoir recruter au milieu de terrain. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Axel Witsel aurait été contacté par le club olympien.

Pablo Longoria ne compte pas perdre de temps pour lancer le mercato estival de l’OM. Après une saison très satisfaisante où les Olympiens auront arraché une qualification en Ligue des Champions au bout du suspense, le président de l’OM sera attendu au tournant. Avec le départ de Boubacar Kamara, un milieu de terrain sera ciblé cet été. Et Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste de choix…

D’après les informations de Football Club de Marseille , l’OM ciblerait Axel Witsel. L’international belge quittera le Borussia Dortmund avec qui son contrat se termine cet été. Des contacts auraient même déjà été noués entre l’OM et Witsel. A présent, c’est à Pablo Longoria de jouer son rôle de président et de convaincre le Belge de rejoindre l’OM la saison prochaine.

Thank you for everything coach, it was a pleasure to work with you during my final year 🙌🏽 I wish you all the best in your future 🙏🏽 pic.twitter.com/uPMbyNo5bd