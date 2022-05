Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone, Tuchel... Ces révélations sur l'avenir de Clauss !

Publié le 29 mai 2022 à 15h45 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 15h49

Auteur d’une grande saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss serait fortement sollicité pour cet été. Annoncé notamment dans le viseur de l’OM, le latéral droit français se rapprocherait de l’Atlético de Madrid. En effet, Diego Simeone verrait en Clauss le joueur idéal pour compléter son flanc droit. D'ici peu, les Colchoneros pourraient d'ailleurs passer à l'offensive.

Avec un contrat arrivant à terme en 2023, Jonathan Clauss pourrait quitter le RC Lens dès cet été. Pour le fraichement sélectionné en équipe de France, les prétendants se bousculeraient à la porte. En effet, de nombreux clubs convoiteraient Clauss. Dans la liste des intéressés, on trouverait notamment deux clubs de Ligue 1, l’OM et l’OGC Nice. Cependant, c’est l’Atlético Madrid qui serait le club le plus proche d’accueillir Clauss la saison prochaine. Avec son système à trois défenseurs centraux, Diego Simeone a besoin de latéraux très offensifs, et verrait en Clauss le profil parfait pour ce poste.

Des négociations bien entamées

Selon les informations de Téléfoot , l’Atlético ne devrait pas tarder à passer à l’offensive pour le latéral du RC Lens. Une offre comprise entre 6 et 7M€ devrait être mise sur la table pour s'offrir les services de Clauss. Alors que son contrat prendra fin la saison prochaine, Jonathan Clauss aurait déjà rencontré les dirigeants madrilènes et le fait d’évoluer sous la direction de Diego Simone lui paraît être une bonne chose. Nice et L’OM seraient également sur le coup et auraient déjà pris contact avec le joueur, sans rien de bien concret pour le moment. Attention également à Chelsea qui garderait un œil sur la situation de Clauss, très apprécié par Thomas Tuchel.