Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Milik !

Publié le 10 juin 2021 à 21h10 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été, avec plusieurs clubs étrangers qui le suivent de près.

Ce sera le gros feuilleton du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Tout le monde se demande si Arkadiusz Milik va partir, ou s’il restera au moins une saison supplémentaire aux ordres de Jorge Sampaoli, qui a clairement annoncé vouloir le garder. Son récent forfait pour l’Euro pourrait indirectement aider l’OM. Absent, Milik n’aura en effet pas l’occasion de se faire remarquer par des grands clubs étrangers, comme la Juventus et l’Atlético de Madrid, qui semblent beaucoup apprécier son profil.

La Fiorentina n’a pas oublié Arkadiusz Milik