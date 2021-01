Mercato - OM : McCourt face à un obstacle gigantesque de 40M€ l’été prochain ?

Foot - Mercato - OM

Alors que l'OM s'apprête à enregistrer l'arrivée de Pol Lirola, des questions commencent à se poser concernant les finances du club olympien en vue de la saison à venir...

Pol Lirola est actuellement à Marseille, où il passera sa visite médicale ce lundi en vue de son arrivée à l'OM. La Fiorentina devrait prêter le défenseur espagnol de 23 ans au club phocéen jusqu'à la fin de la saison. Selon La Provence , une option d'achat est incluse dans le prêt de Pol Lirola : l'OM devra ainsi dépenser la somme de 12M€ en vue de définitivement s'attacher les services du latéral droit. Pol Lirola n'est cependant pas le seul joueur pour qui l'OM devra passer à la caisse en vue de transformer un prêt en transfert définitif.

Frank McCourt mettra-t-il la main à la poche ?

L'OM a en effet enregistré l'arrivée de deux joueurs en prêt lors de la dernière intersaison, Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi. Le contrat de ces deux joueurs présente pour chacun une option d'achat en vue d'un transfert définitif. L'OM devra ainsi dépenser une somme comprise entre 10 et 18M€ pour arracher Michaël Cuisance de manière permanente au Bayern Munich. Dans le même temps, Marseille devra aussi envoyer un chèque de 14M€ au Borussia Dortmund pour conserver Leonardo Balerdi à l'issue de son prêt. Au total, Frank McCourt pourrait devoir payer la somme de 40M€ pour garder Pol Lirola, Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance dans la Canebière. Reste à voir si le propriétaire de l'OM sera prêt à faire un tel sacrifice financier...