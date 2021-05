Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mbappé, critiques... Ces surprenantes révélations sur le départ de Thauvin !

Publié le 8 mai 2021 à 0h15 par A.D.

Ce vendredi, les Tigres de Monterrey ont officialisé la signature de Florian Thauvin. En fin de contrat avec l'OM le 30 juin, l'attaquant français aurait décidé de quitter le club phocéen en partie à cause des critiques dont il a fait l'objet dernièrement, et notamment lors d'un simple échange de maillot avec Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de prendre le large cet été. En effet, les Tigres de Monterrey ont annoncé ce vendredi après-midi l'arrivée de l'attaquant français à l'issue de la saison. Alors que son départ au Mexique est désormais officiel, Florian Thauvin a fait passer un message fort aux supporters de l'OM, expliquant clairement qu'il comptait donner le maximum avant de faire ses valises. « Les amis, ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir... il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute. ALLEZ L’OM » , a-t-il posté sur son compte Twitter . Malgré tout, Florian Thauvin aurait une dent contre les supporters de l'OM, qui seraient en partie responsables de son départ.

Les critiques des supporters à l'origine du départ de Thauvin ?