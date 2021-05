Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez interpelle Pablo Longoria pour ce coup à 12M€ !

Publié le 23 mai 2021 à 1h45 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a bouclé l'arrivée de Pol Lirola sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Selon Maxime Lopez, actuel pensionnaire de Sassuolo, le président de l'OM doit absolument lever la clause à 12M€ du défenseur de la Fiorentina.

Pour pallier le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, l'OM s'est attaché les services de Pol Lirola pendant le mercato hivernal. Alors que le défenseur de la Fiorentina fait forte impression à Marseille, Pablo Longoria peut le conserver définitivement s'il lève son option d'achat à 12M€. Interrogé sur ce dossier par Maritima Médias , Maxime Lopez a pris position. Et selon le milieu de terrain de Sassuolo, l'OM a tout intérêt à payer la clause de Pol Lirola pour obtenir son transfert à la fin de la saison.

Maxime Lopez veut que Pol Lirola reste à l'OM