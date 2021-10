Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va bientôt avoir une réponse dans ce dossier délicat...

Publié le 27 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait bien claquer la porte au cours du prochain mercato hivernal.

Plus le temps passe, plus un départ semble inévitable pour Boubacar Kamara. A la fin du mercato estival, Pablo Longoria semblait croire à une prolongation de contrat in extremis, mais le joueur formé à l’Olympique de Marseille pourrait finalement aller voir ailleurs... et plus vite que prévu ! Les médias italiens assurent que le président de l’OM aurait décidé de vendre Kamara dès le prochain mercato hivernal, afin de s’assurer une somme d’argent minimale. Les offres ne devraient pas manquer, puisque le défenseur de 21 ans semble plaire à plusieurs clubs à l’étranger.

L’AC Milan passe à l’action pour Kamara