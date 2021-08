Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente le coup pour un attaquant de Premier League !

Publié le 26 août 2021 à 22h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre d'ici la fin du mercato, l'OM multiplie les pistes et se serait récemment positionné pour le recrutement de Neal Maupay qui évolue à Brighton.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille souhaite toutefois encore se renforcer avant le 31 août. Un avant-centre est toutefois attendu d'ici la fin du mercato afin de compenser le départ de Dario Benedetto, prêté à Elche, et pour concurrencer Arkadiusz Milik. Dans cette optique, l'OM a multiplié les pistes, mais a surtout connu de nombreux échecs. Alexander Sorloth et Iké Ugbo ont respectivement rejoint la Real Sociedad et Genk tandis que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Andy Delort est proche de l'OGC Nice. Mais Pablo Longoria a de la ressource.

L'OM vise Neal Maupay, mais...